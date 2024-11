Capezzone | la resistenza anti-Musk diventa una commedia patetica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Formatisi alla scuola del nannimorettismo, i nostri partigiani progressisti (ormai sempre più party-giani), in piena mobilitazione contro la loro nuova bestia nera Elon, ripetono ossessivamente la celebre scena di Ecce Bombo: «Che dici vengo? Misi nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto così, vicino a una finestra di profilo in controluce, voi mi fate: “Michele vieni in là con noi dai.” e io: “Andate, andate, vi raggiungo dopo.”. Vengo! Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo, no». E così, un po' essendo indecisi a tutto e un po' per la loro naturale propensione a dividersi, a sinistra hanno già imboccato quattro diverse strade per fronteggiare il Nemico Digitale e decidere che fare dei loro fondamentali account X, l'ex Twitter. Social network- è sempre bene ricordarlo - che a loro andava benissimo quando, con la precedente proprietà, bannava Donald Trump e oscurava le notizie del New York Post sul figlio di Joe Biden.