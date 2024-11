Dilei.it - Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli “abbandonata” da Carlo Aloia: “Sta per diventare papà”

L’esperienza dicon leè decisamente movimentata. L’ex moglie di Paolo Bonolis ritiene di non essere stata ancora capita. C’è tanto da scoprire su di lei, ha detto a Selvaggia Lucarelli, che sembra però avere i suoi dubbi.Scontri con la giuria a parte, la “ballerina” ha fronteggiato anche dei problemi fisici. Ora invece ha svelato d’essere stata “” nel dietro le quinte della trasmissione. I suoi allenamenti per la puntata di sabato 16 novembre sono dunque stati interrotti. Il motivo, però, è di quelli splendidi.Niente allenamento perAttraverso le proprie storie Instagram,ha svelato come, il suo maestro di danza percon le, abbia dovuto lasciare la sala prove di corsa. Il motivo? Diventerà ben presto padre.