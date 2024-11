Lopinionista.it - Autonomia, Fontana: “Legge costituzionale, rilievi superabili”

MILANO – Lasull’“non è ine quindi vuole dire che le nostre richieste sono assolutamente legittime e che ladi Calderoli è assolutamente legittima” e idella Consulta “credo che siano facili” da superare “nel senso che non ci sono grossi problemi per superarli”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilioa margine di un evento al Pirellone, commentando idella Consulta all’.“Bisogna fare altri passaggi nel Parlamento – ha aggiunto – ma fanno sorridere quelli che gridano alla vittoria dopo che loro, tramite il loro presidente Bonaccini, avevano sottoscritto un accordo che il Parlamento avrebbe visto soltanto una volta alla fine del percorso di accordo, soltanto per approvare o rigettare”. Quindi “mi sembra veramente che sia una situazione paradossale quella delle opposizioni, ma va bene, non brillano mai per coerenza.