Autonomia cosa ha detto davvero la Consulta e che fine farà il referendum | la spiegazione punto per punto

Laboccia in parte la legge Calderoli: “Per quanto cerchi di minimizzare, è una sentenza pesante perché colpisce il cuore della riforma”. Al centro della bocciatura della Corte Costituzionale del testo dell’differenziata ci sono i Lep, gli sprechi pubblici e il ruolo del Parlamento, che deve essere centrale nelle trattative tra Stato e Regioni. Non esistono cittadini di serie A e serie B.halae cheil: laper(Ansa Foto) – notizie.comLa legge Calderoli non è incostituzionale, ma alcune disposizioni sono illegittime. Laha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’intera legge, posta da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Ma allo stesso tempo ha bocciato sette punti contenuti nel testo.