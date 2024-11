Gaeta.it - Arrestata una banda di rapinatori di Rolex legata alla malavita napoletana a Marbella

Facebook WhatsAppTwitter La Polizia di Stato italiana e la Polizia spagnola hanno collaborato per sgominare un gruppo di, noto per le loro azioni incentrate sul furto di orologi di lusso. Questi criminali, provenienti da Napoli, sono stati arrestati in Spagna mentre si preparavano a colpire nuovamente a, dopo aver rapinato un turista britannico di undal valore di circa 50mila euro. Questo intervento congiunto evidenzia la crescente collaborazione internazionale tra forze dell’ordine contro la criminalità organizzata.Dettagli sugli arrestiLe indagini hanno avuto inizio a seguito della rapina avvenuta a Puerto Banùs, una zona molto frequentata dai turisti. Le forze di polizia locali, in sinergia con la Squadra Mobile della Questura di Napoli, sono riuscite a fermare cinque membri della, tra cui una donna.