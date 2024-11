Ilrestodelcarlino.it - Allarme medici di base, pochi e sempre più anziani: “Ne mancano quasi 100”

Pesaro, 15 novembre 2024 – A Terre Roveresche, un piccolo Comune di cinquemila abitanti in provincia di Pesaro Urbino, c’era un medico ultrasessantenne che scriveva ancora le ricette a penna. Per insegnargli a usare il computer hanno dovuto affiancargli un team di giovani ’informatici’. Il sindaco di quel Comune, Antonio Sebastianelli, un giorno si è messo a telefonare a tuttidel distretto, per strappare un sì alla richiesta di andare a lavorare nell’ambulatorio locale: ne ha rimediato uno, ed è sembrato un miracolo. Perché in questo, come in tanti entroterra d’Italia, dove la popolazione invecchia e i servizi diradano, nonsolo banche e uffici postali.di famiglia. E pur di rimediarne uno, si è disposti ad accettare tutto. Anche una ricetta scritta a penna.