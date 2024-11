Accensione termosifoni a Roma, la nuova data

Leggi su Funweek.it

Finalmente isi accendono a:Dopo settimane di attesa, arriva la buona notizia per ini: da oggi, 15 novembre, è possibile accendere i riscaldamenti. Un’ordinanza del sindaco Gualtieri ha stabilito le nuove regole per la stagione invernale, posticipando di 11 giorni l’rispetto all’anno precedente.LEGGI ANCHE: — Perché si dice ‘fa un freddo cane?’ Ecco spiegato il motivo >>Perché il ritardo? La decisione di posticipare l’deiè stata presa in considerazione delle temperature miti registrate nelle settimane scorse. Generalmente, ai riscaldamenti venivano attivati il 4 novembre, ma quest’anno le condizioni climatiche hanno permesso di posticipare l’inizio della stagione termica.Quali sono le nuove regole? I riscaldamenti potranno rimanere accesi fino al 7 aprile 2025 per un massimo di 11 ore giornaliere, dalle 5 alle 23.