Zverev-Alcaraz in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Alexanderse la vedrà contro Carlosnel terzo match di round robin delle ATPdi. Doveva essere la sfida che avrebbe assegnato il primo posto del girone, invece per lo spagnolo è quella che potrebbe significare passaggio del turno o eliminazione.non è interamente artefice del suo destino, ma una vittoria (specialmente se in due set) aumenterebbe le sue chance di approdare in semifinale. Ainvece serve un solo set per qualificarsi, ma ovviamente il tedesco vuole vincere per conquistare anche il primo posto nel girone ed evitare – con ogni probabilità – la semi con Sinner. I due avranno lo svantaggio di giocare prima di Ruud-Rublev e dunque non conosceranno il risultato dell’altro match del gruppo. Poco male perché non ci sono calcoli da fare: l’unica cosa che conta è vincere e farlo perdendo meno game possibili.