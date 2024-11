Quotidiano.net - Von der Leyen bis, è stallo. Popolari e socialisti ai ferri corti. La nomina di Fitto resta in bilico

E, alla fine, l’Europa rischia di incagliarsi sull’ultimo iceberg, quello che tutti hanno visto arrivare senza saper bene cosa fare per aggirarlo. Sì, la partita delle valutazioni dei vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione Ue è in pieno, la tensione a Bruxelles è alle stelle. Ursula von derè alle prese con un testacoda di difficilissima soluzione, stretta tra i veti incrociati dei gruppi che compongono la sua maggioranza, ossia idi Manfred Weber da una parte econ Liberali dall’altra: ma il vertice tra la presidente della Commissione e i leader dei due gruppi (Iratxe García Pérez per ie Valérie Hayer per i liberali), convocato ieri pomeriggio, si è concluso con una bruciante fumata nera. "Non c’è stato accordo", spiegano fonti parlamentari.