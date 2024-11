Isaechia.it - Uomini e Donne, Sossio Aruta contro Ursula Bennardo: “Che schifo, sono senza parole, ho saputo che…”

Leggi su Isaechia.it

Lo studio di, tra i tanti amori che ha visto sbocciare, ha fatto conoscere ed innamorare ancheed.Nonostante la relazione tra i due, tra vari alti e bassi, non sembrasse godere agli inizi di troppa stabilità, di fatto erano riusciti a creare una bella famiglia allargata, arricchita dalla nascita della loro piccola Bianca.A pochi anni di distanza, però, qualcosa si è definitivamente rotto. Gli ex protagonisti del dating show, infatti, nonpiù una coppia.Lui è tornato a vivere in Campania a casa di sua madre e lei è rimasta nella sua bella Puglia, dove prima viveva anche.Quest’ultimo, per via di questa lontananza geografica, soffre molto la mancanza della sua bambina e non perde occasione per rimproverare all’ex compagna una cattiva gestione della situazione.