Gaeta.it - Studenti in protesta a La Sapienza: la ministra Bernini sotto accusa per le sue promesse

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un clima di crescente insoddisfazione, glidell’Università Ladi Roma hanno manifestato contro le politiche del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria. Ledi aumenti nel Fondo ordinario e nelle borse di studio sono state contestate da una mobilitazione che mette in evidenza la contraddizione tra le dichiarazioni ufficiali e la realtà economica che colpisce il settore universitario e della ricerca.Aumento del fondo ordinario: una promessa ingannevoleLaha recentemente dichiarato un incremento del Fondo ordinario destinato all’istruzione superiore e alle borse di studio, promettendo una maggior disponibilità di risorse per gli. Tuttavia, gli esperti del settore non vedono la stessa prospettiva ottimistica, evidenziando che i tagli previsti ammontano a circa 500 milioni di euro, con gravi ripercussioni per le università e la ricerca.