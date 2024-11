Ilfogliettone.it - Stallo in Europa sul ruolo di Fitto, tensione Meloni-Pd. E Macron onora Draghi al College de France

In un’sempre più divisa, l’accordo sulla nuova Commissione europea resta bloccato, e lasale non solo tra gli schieramenti politici europei ma anche all’interno della politica italiana. Lo, ormai prolungato, coinvolge i principali gruppi politici del Parlamento europeo - Popolari (PPE), Socialisti e Democratici (S&D) e Liberali (Renew) - che non riescono a trovare un compromesso sulla nomina dei nuovi vicepresidenti esecutivi della Commissione.Il nodo centrale riguarda i candidati chiave: Raffaele, proposto per la vicepresidenza, la socialista spagnola Teresa Ribera, e l’ungherese Oliver Varhelyi. I socialisti e liberali oppongonoe Varhelyi, mentre il PPE si oppone alla candidatura di Ribera, accusandola di responsabilità nella gestione inefficace degli aiuti per l'inondazione di Valencia, in quanto ministra del governo spagnolo.