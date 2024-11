Thesocialpost.it - Sinner, con Medvedev sfida decisiva: i risultati utili per andare in semifinale

La corsa di Jannikalle ATP Finals di Torino continua, ma ora si gioca il tutto per tutto: il numero uno al mondo dovrà affrontare Daniilin unachiave che deciderà la sua qualificazione. In programma questa sera alle 20.30 all’Inalpi Arena, il match potrebbe garantire ail passaggio matematico allase riuscirà a conquistare almeno un set. In caso di sconfitta, l’italiano dovrà contenere lo scarto entro quattro game per rimanere in gioco.Un Duello che si RinnovaI due si conoscono a fondo: il loro bilancio personale è in perfetto equilibrio, con sette vittorie ciascuno nei quattordici incontri precedenti. Nel 2024, però,è in vantaggio sucon quattro vittorie a una, un dato che fa pendere la bilancia a suo favore anche per i bookmaker.