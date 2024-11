Iodonna.it - Si chiama Workings e, a poche settimane di distanza dal suo debutto sul mercato, ha già conquistato il favore di lavoratori e aziende

Leggi su Iodonna.it

Roma, 13 nov. – Adidal suosul, la piattaforma italiana innovativa per il lavoro a breve termine, ha giàildi, registrando risultati entusiasmanti e una crescita rapida. La startup, fondata da Simone Cieno, Giacomo Del Gobbo e Riccardo Ferrantin, ha rivoluzionato il modo di connetteree imprese, rispondendo in modo puntuale e sicuro alle esigenze di entrambi.si distingue per la sua capacità di facilitare l’accesso a lavori temporanei e spot con pochi clic, mettendo a disposizione un’ampia gamma di opportunità in settori come eventi, ristorazione, delivery e molti altri. La piattaforma, completamente digitale e regolamentata, garantisce trasparenza nei pagamenti, contratti chiari e un’esperienza semplice sia per chi cerca lavoro sia per chi assume.