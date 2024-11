Ilfattoquotidiano.it - Salvini sbotta con l’inviata: “Con voi di La7 è sempre una fatica ma rispetto alla Gruber questa intervista è una passeggiata di salute”

“Ma io parlo italiano o finlandese? Mamma mia, èunacon voi di La7, anche sedi ieri sera è unadi. Mi dispiace di non avere un Bacio Perugina, altrimenti lo regalerei anche a lei “. Così a Tagadà (La7) il leader della Lega Matteo, impegnato nella campagna elettorale per le regionali umbre del 17-18 novembre, risponde alMarta Vigneri che lo incalza sul caso Mattarella-Musk.domanda della giornalista che gli chiede se Mattarella ha fatto bene a richiamare Musk,prima glissa citando la sua visita al carcere di Perugia per trovare gli agenti della polizia penitenziaria, poi ribadisce quanto detto ieri sera a Otto e mezzo, dove ha avuto un serrato botta e risposta con Lilli: “Il presidente della Repubblica haragione quando parla, quindi le sue parole non cadono a vuoto.