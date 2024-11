Gaeta.it - Sabaudia aderisce alla campagna “Posto Occupato” per commemorare le vittime di femminicidio

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune di, in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità, ha deciso di unirsinazionale “”. Questa iniziativa intende riservare simbolicamente unvuoto in luoghi pubblici per onorare le donnedi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di mantenere viva la memoria di queste assenze, che coinvolgono non solo le famiglie ma l’intera comunità.L’importanza delvuoto nella memoria collettivaL’ideabase dellaè piuttosto potente e rappresentativa. Ilvuoto che viene riservato in spazi pubblici simboleggia l’assenza di donne che, prima di esseredi violenza, occupavano un ruolo fondamentale nella comunità. Ognuna di esse, come sottolinea il Comune di, era madre, collega, amica, studentessa e cittadina a tutti gli effetti.