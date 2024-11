Sport.quotidiano.net - Reijnders, pilastro Milan. Rinnovo per blindarlo

Valore di mercato praticamente triplicato: Tijaniè arrivato dall’Az Alkmaar ao nel 2023 per 20 milioni di euro e oggi (14 partite, 4 gol e altrettanti assist fin qui) ne vale una sessantina. Le sirene non sono mancate, nè mancano: dal Barcellona al Manchester City. Blindare l’olandese, di conseguenza, è l’operazione già scattata in via Aldo Rossi. Sul tavolo, unfino al 2030 per il 26enne che solo l’anno scorso aveva firmato fino al 2028. L’ingaggio verrebbe praticamente raddoppiato: da 1,8 milioni a 3,5 circa. Tra i rinnovi (in discesa) anche quelli dei contratti di Matteo Gabbia e Mike Maignan. Per il difensore, in scadenza nel 2026, sarebbe pronto un quinquennale e uno stipendio che arriverebbe a 2,5 milioni (1,1 a oggi). Stessa durata, ossia fino al 2029, per il portiere francese.