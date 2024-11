Genovatoday.it - Regione: stasera nuovo vertice sulla giunta, gli scenari

La riunione dovrebbe essere decisiva, ma lo stallo, per ora, rimane. La Lega non accetta infatti la nomina ad assessore in quota 'civica' di Massimo Nicolò, il preferito da Marco Bucci per guidare la sanità nei prossimi cinque anni, ma visto troppo vicino al partito di Giorgia Meloni. Questo è.