Gaeta.it - Qwine expo 2024: la fiera del vino italiano sbarca in cina

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La sesta edizione disi apre venerdì 15 novembre a Qingtian, nello Zhejiang, uno degli eventi più attesi per promuovere le eccellenze vinicole italiane nel mercato cinese. L’evento, che si svolgerà fino al 17 novembre, è un’importante piattaforma per le cantine italiane, che avranno l’opportunità di presentare una vasta selezione di etichette a un pubblico di professionisti e appassionati del. Con oltre 3.500 etichette in mostra, larappresenta un’importante occasione per valorizzare la diversità enologica del nostro Paese e per fare rete con il mercato asiatico.Un’importante opportunità per ilLa manifestazione è curata da Wine Channel, una società italiana specializzata nella promozione e nell’rt diin. Durante l’evento, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza che va oltre la semplice degustazione.