Non dirmi che hai paura | ecco il trailer!

Nonche haiililin italiano di Nonche hai, il secondo lungometraggio cinematografico diretto da Yasemin ?amdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, che uscirà nelle sale il 5 dicembre 2024.Tratto dall’omonimo bestseller internazionale di Giuseppe Catozzella (edito in Italia da Feltrinelli), Nonche haiè stato l’unico lungometraggio italiano in Concorso al Tribeca Film Festival, dove si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. In seguito è stato presentato al Munchen Filmfest, dove ha vinto il premio internazionale del pubblico. Il film è stato inoltre presentato durante la 22ma edizione di Alice nella Città.Nonche hai: intervista alla regista Yasemin ?amdereliNONCHE HAITitolo internazionale: SamiaRegia: Yasemin ?amdereli, in collaborazione con Deka Mohamed OsmanCon: llham Mohamed Osman, Fathia Mohamed Absie, Fatah GhediNazionalità: Italia, Germania, BelgioDurata: 102 minDistribuito da: Fandango DistribuzioneLa trama di NONCHE HAISamia nasce a Mogadiscio, in Somalia, durante una terribile guerra civile.