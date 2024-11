Lapresse.it - New Zealand, maori inscenano haka per protesta: bagarre in Parlamento

inin Nuova Zelanda durante i lavori per un disegno di legge che modificherebbe il Trattato di Waitangi di 184 anni che definisce il rapporto tra la Corona inglese e i. Proprio i rappresentanti degli indigeni hanno interrotto la votazione inscenando una, la celebre danzadiventata famosa grazie alla nazionale neozelandese di rugby. Secondo i principi stabiliti dal Trattato alle tribù erano stati promessi ampi diritti per conservare le loro terre e proteggere i loro interessi in cambio della cessione della sovranità ai britannici. Il disegno di legge, presentato dal partito Act New, specifica che tali diritti dovrebbero applicarsi a tutti i neozelandesi. La proposta, però, ha riscontrato scarso sostegno ed è improbabile che diventi legge.