Spazionapoli.it - “Nelle prossime giornate ci sarà un correttivo”: polemiche Inter-Napoli, spunta la rivelazione

Leggi su Spazionapoli.it

Luca Marelli, ex arbitro e voce di DAZN per quanto riguarda gli episodi da moviola, ha parlato ai microfoni della trasmissione Terzo Tempo Calcio. Leattorno ade l’utilizzo del VAR non si sono mai placate in questi giorni. Prima Conte, poi Marotta ed oggi Aurelio De Laurentiis, un botta e risposta importante che ha visto i direttiessati veri protagonisti. Poi c’è il chiacchiericcio mediatico, quello dei tifosi sui social ma anche degli addetti ai lavori tra radio, tv e web.Insomma, che qualcosa non abbia funzionato durante l’ultima partita di San Siro sembra ormai evidente. Ecco perchè si sta parlando tanto del rigore concesso ai nerazzurri (poi fallito da Calhanoglu) e di quello che potrebbe cambiare da qui allesettimane., arriva l’annuncio di MarelliLuca Marelli, ex arbitro e voce della moviola per DAZN, ha parlato ai microfoni della trasmissione Terzo Tempo Calcio, in onda su Televomero: “Ho detto che il contatto su Dumfries era molto leggero, ma ho detto anche subito che il VAR non sarebbevenuto.