Lapresse.it - Nba: Antetokounmpo, Wembanyama e LeBron da record

Undici le partite di regular season di Nba disputate nella notte che ha visto brillare le stelleJames con prestazioni da. Il talento francese dei San Antonio Spurs nel successo 139-130 contro i Washington Wizards – nella notte in cui poche ore prima si era diffusa la notizia che Gregg Popovich, a inizio mese, aveva sofferto di un lieve ictu – mette a referto 50 punti, diventando il quarto più giovane della storia a realizzarne 50 o più. Ilresta di Brandon Jennings con 55. Agli ospiti non bastano i 42 punti di Jordan Poole.Brillanoe JamesNotte da superstar anche per Giannistravolgente con 59 punti, 14 rimbalzi, 7 assist (seconda miglior performance della sua carriera nel successo) nella vittoria all’overtime per 127-120 dei Milwaukee Bucks su Detroit.