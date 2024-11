Nba 2024 2025 | LeBron e Antetokounmpo trascinatori Cleveland 13-0

Leggi su Sportface.it

Undici partite di Nba nella notte. La corsa dinon si ferma nemmeno in casa di Phila.James, Wembanyama etrascinano Lakers, Spurs e Bucks. Boston torna a vincereRISULTATI E CLASSIFICHETerza tripla doppia consecutiva perJames e i Los Angeles Lakers (7-4) battono 128-123 Memphis (7-5) in casa. 35 punti, 12 rimbalzi e 14 assist per il 23 gialloviola, che tira anche con il 59% dal campo in 37 minuti sul parquet. Doppia doppia da 21+14 per Anthony Davis. Grizzlies che ritrovano Marcus Smart (15 punti in uscita dalla panchina), ma che pagano le assenze di Ja Morant e Desmond Bane.(13-0) soffre un tempo e ribalta Philadelphia (2-9) in trasferta. 114-106 per i Cavaliers grazie al solito duo Garland-Mitchell, che combina 48 punti. In doppia cifra anche Evan Mobley (14 punti+7 rimbalzi) e Jarrett Allen (11 punti+12 rimbalzi).