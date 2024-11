Napoli quale futuro per il centro storico | confronto imprese-istituzioni

Leggi su Ildenaro.it

È tutto pronto aper il convegno dal titolo “Governare il Cambiamento – Identità edeldi”, che si svolgerà il prossimo sabato 16 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, in via Portamedina 41. Dopo il saluto del Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Gianni Cacace, e la relazione introduttiva di PasBelfiore, presidente della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, si confronteranno suldeldi: Alessandro Castagnaro, presidente del Cts – Piano di gestione Unesco, Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di, Massimo Di Porzio, presidente di Confcommercio, mentre in rappresentanza dell’amministrazione comunale disaranno presenti Laura Lieto, assessore all’Urbanistica, e il sindaco Gaetano Manfredi, che concluderà i lavori.