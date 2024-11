Mistermovie.it - Mister Movie | Albano a Sanremo 2025 per l’ultima volta “Con Conti in buone mani”

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Carrisi è pronto a salutare il Festival di. Il “leone di Cellino San Marco” ha annunciato la sua partecipazione all’edizione, che sarà per luiin gara. Una notizia che ha entusiasmato i fan e che segna la fine di un’era per uno dei cantanti più amati della musica italiana.Dopo aver presentato due brani per la prossima edizione,ha espresso la sua fiducia nella direzione artistica di Carlo, che dovrebbe prendere le redini del Festival. “Sono sicuro chesaprà regalare al pubblico un’edizione indimenticabile”, ha dichiarato il cantante.Un addio in solitariaPer questa ultima avventura sanremese,ha scelto di esibirsi da solo, senza la sua storica partner musicale Romina Power.