Milan nuovo messaggio di Rafael Leao dal Portogallo per Paulo Fonseca  Le parole

, dopo esser uscito dal momento di crisiha parlato daldel suo rapporto con? Sono cose che succedono. Non ho nulla contro l’allenatore. Non mi piace stare in panchina, mi piace sempre aiutare la squadra, ma le decisioni le deve prendere l’allenatore” E’ questo ildi, questa volta arrivato direttamente dal ritiro del, per. Parole che arrivano dopo che il numero dieci rossonero ha finalmente superato il momento di crisi con la maglia del Diavolo.Rafa sottolinea il fatto di “non aver nulla contro l’allenatore“. E con queste dichiarazioni spegne una volta per tutte le tante voci – mosse dai tifosi – che parlavano di un rapporto incrinato tra il tecnico lusitano e l’attaccante ex Lille.