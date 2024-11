Liberoquotidiano.it - **Migranti: Salvini, Musk? Io ascolto Colle ma libertà pensiero sacra, nessuna autocrazia'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Più di difensori della sovranità nazionale ci sono nel mondo, meglio è. Ovviamente il Presidente della Repubblica a cui faccio riferimento è Sergio Mattarella, chesempre con estrema attenzione, poi ladidi parola per chiunque, fortunatamente, è. Poi gli italiani non aspettanoper decidere, così come in passato non ascoltavano Soros quando pontificava o Macron o altri che spiegavano agli italiani come sta nel mondo". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteoai microfoni di '24 Mattino'."Ricordo un ministro francese che disse che ero vomitevole per aver difeso i confini, non mi sono offeso allora, dunque direi che si può andar avanti" anche dopo le parole di. A chi gli chiede se abbia ragione il numero uno di Tesla quando dice che in Italia c'è un'di giudici non eletta, "no, non c'è- dice- ma ribadisco, da imputato che rischia 6 anni a dicembre per aver difeso i confini, che la stragrande maggioranza dei giudici in questo momento è in ufficio a fare il suo lavoro, a combattere mafia e 'ndrangheta.