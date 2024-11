Lanazione.it - McDonald’s a Nazzano: “Già assunti 60 giovani”. Apertura in vista, ecco quando

Carrara, 14 novembre 2024 - Conto alla rovescia per l’del nuovodi. Per l’ufficiale, salvo imprevisti dell’ultim’ora che però non dovrebbero esserci, la data indicativa è entro la fine del mese, l’ultima settimana di novembre. Non c’è ancora il giorno preciso, che al momento non è stato comunicato ufficialmente dall’azienda, ma stando alle informazioni pervenuti ieri in Comune, la certezza per l’di fine novembre è del 99,9 per cento. Del nuovosi è parlato in modo approfondito nella commissione commercio presieduta da Luca Vinchesi e in cui sono intervenuti Davide Bruno rappresentantereal estate, quindi colui che si è occupato della parte burocratica, Fabio Giardino licenziatario che eserciterà l’attività nel nuovo punto di Carrara e Luisa Venditti.