Marine Le Pen, la procura chiede il carcere e 5 anni di ineleggibilità

Lafrancese ha richiesto cinquedie l’interdizione dai pubblici uffici per la leader dell’estrema destraLe Pen, accusata di aver orchestrato un sistema di lavori fittizi per gli assistenti parlamentari del suo partito, il Rassemblement National (RN). Iltore Nicolas Barret ha chiesto che la pena entri in vigore immediatamente in caso di condanna, anche se Le Pen farà appello, impedendole così di candidarsi alle elezioni locali o nazionali per cinque.Nel processo, che coinvolgeLe Pen e altri 24 imputati tra dirigenti di partito, ex eurodeputati e assistenti, laha evidenziato un presunto “sistema organizzato” mirato a sottrarre fondi al Parlamento europeo attraverso contratti fittizi. Secondo l’accusa, il sistema permetteva al partito di risparmiare su costi e spese, facendo passare gli stipendi dei collaboratori per fondi pubblici.