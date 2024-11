Ilgiorno.it - Lodi, autobus schiaccia i piedi di due ragazzi sulla pensilina: autista sottoposto all’etilometro

Duedi 16 e 17 anni sono rimasti feriti dopo che i lorosono rimastiti sotto la ruota dell’che avrebbe dovuto portarli a scuola. Il fatto, su cui stanno indagando i carabinieri, è avvenuto giovedì mattina a Caselle Lurani, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due giovani si sarebbero messi a correre cercando di salire per primi sul mezzo. Quando il bus si è fermato alla, però, una delle ruote è salita sui lorofacendoli urlare di dolore. Una volta arrivati i soccorsi, i dues ono stati portato al pronto soccorso dell’ospedale di. L’è stato bloccato edai carabinieri alla prova dell’etilometro, risultata negativa. La corsa è stata immediatamente sospesa per accertamenti dalla società di trasporti e l’e l’sono stati sostituiti.