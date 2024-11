Tvzap.it - L’Italia come Valencia: strade come fiumi, auto in mare e salvataggi

inesondati,trasformate in veri e propri torrenti etrascinate via dalla forza dell’acqua e del fango. Sono queste le conseguenze di un violento nubifragio che ha colpito Catania nella giornata di mercoledì 13 novembre.In sole dodici ore sono caduti cinquecento millimetri di pioggia, riferisce il dipartimento della Protezione civile siciliana, che evidenzia«gli ingenti danni a Torre Archirafi» siano stati causati «dall’esondazione dei torrenti Babbo e Archi, pesantemente cementificati a valle».Alcunimobilisti sono rimasti bloccati nelle loro vetture e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono state vittime: unmobilista è stato tratto in salvo facendolo aggrappare a una corda, mentre la suaveniva sommersa dalle acque.