Lanotiziagiornale.it - Libero spara su Sos Mediterranee e la ong risponde per le rime

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Oggi è il turno della Ong SOS, costretta a smontare un castello di accuse incrociate che arrivano dal quotidianoe che sono state rilanciate da Fratelli d’Italia. L’Ong ha pubblicato una dichiarazione ufficiale perre all’articolo dal titolo “Migranti intercettati, Ong boicottano trasporto clandestini in Albania” e al tweet del partito della premier Meloni che, sull’onda dello scoop del quotidiano, rilancia le accuse.Il fumo delle accuse: tra propaganda e realtàSecondole navi delle Ong, come la Ocean Viking di SOS, verrebbero impiegate per “intercettare” i migranti con l’obiettivo – si legge nell’articolo – di ostacolare i trasfenti verso l’Albania, in ottemperanza al recente accordo di cooperazione stipulato dal governo italiano. Non solo: le Ong, secondo questa narrazione, avrebbero instaurato una strategia di “coordinamento” volta a mantenere la rotta verso l’Italia come approdo preferenziale, incuranti delle direttive nazionali.