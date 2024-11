Gaeta.it - L’Aquila capitale italiana della cultura nel 2026: priorità riscoprire il Teatro Comunale

Facebook WhatsAppTwitter Verso il, anno in cuisi prepara a ricoprire il prestigioso titolo di, si pone un’importante sfida: la riapertura del. Questa esigenza è stata sottolineata dal nuovo presidente delStabile d’Abruzzo, Miska Ruggeri, durante una conferenza stampa avvenuta a. Ruggeri ha evidenziato come la riaperturastorica sede teatrale sia fondamentale sia per la città che per l’intero territorio abruzzese.Il nuovo presidente delStabile d’AbruzzoMiska Ruggeri, noto giornalista e adesso presidente delStabile d’Abruzzo, ha espresso la sua impressione positiva riguardo l’avvio del suo mandato. Giunto in concomitanza con la prima del musical “80 voglia di ’80!”, Ruggeri si è mostrato pronto a immergersi in una realtàle florente.