Ilrestodelcarlino.it - La polemica sull’albero di Natale: “In piazza mettiamone uno finto”

Pesaro, 14 novembre 2024 – L’albero diarriverà in città, spoglio e disadorno, lunedì 18 in vista della cerimonia di accensione in programma dalle ore 18 del 30 novembre. Nei corridoi dell’assessorato alle attività economiche si dice che sarà un esemplare alto una ventina di metri. Maggiori dettagli ne avremo oggi dal presidente di Convention Bureau, la società consortile che si occuperà di organizzare allestimenti e palinsesto del periodo natalizio. Nel frattempo chi ha preso informazioni e ha maturato non poche perplessità sul tipo di esemplare selezionato è il consigliere di maggioranza, Lorenzo Lugli, pentastellato quanto l’assessore alle attività economiche, Frenquellucci. Consigliere Lugli che succede? “Non voglio criticare i preparativi delle feste natalizie, ma questa cosa dell’albero vero, un abete tagliato da qualche parte per arredare la, direi che si sarebbe potuto evitare”.