La casta del calcio non accetta il dissenso | in Puglia deferito chi ha osato definire farsa l’elezione dei vertici Figc gli stessi da 20 anni

Comeste un’elezione in cui i vincitori sono già tutti annunciati perché ci sono solo candidati unici, la votazione avviene per alzata di mano palese senza identificare gli aventi diritto, e i partecipanti ricevono pure un pallone omaggio? State attenti a calibrare le parole, però: potreste beccarvi un bel deferimento. Quanto successo nel Comitato Regionaleè una piccola storia locale, però emblematica di come funziona la repressione delnel mondo del pallone e più in generale dello sport italiano. Giulio Destratis, avvocato attivo a livello dilettantistico, è stato perseguito dagli organi di giustizia sportivi per aver“una” l’assemblea del CR, che ha rieletto per l’ennesima volta lo storico ras, Vito Tisci, da esattamente 20a capo del Comitato regionale, oltre che presidente del Settore Giovanile della Federal fianco di Gravina.