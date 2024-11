Dailymilan.it - Juventus, questa volta è davvero finita: Paul Pogba saluta Thiago Motta! Le novità sul futuro

Leggi su Dailymilan.it

: la sua seconda avventura con la maglia bianconera è ai titoli di coda. Ecco dove può andare Se la minestra riscaldata non è mai buona, forse la seconda avventura dicon lanon sarebbe mai dovuta iniziare. E in parte è così. Sì, perché dopo la clamorosa squalifica per doping, ridotta a 18 mesi, il centrocampista francese si prepara a tornare in campo (a marzo 2025), anche se lo farà con una maglia non bianconera.e lasono, infatti, prossimi a lasciarsi, la trattativa per l’addio è passata allo step praticamente finale. La fumata bianca per l’addio alla Juve potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Esarà un addio definitivo, non un arrivederci. Un divorzio, però, ben diverso da quello del 2016, quando il club bianconero incassò 105 milioni di euro dal Manchester United.