Jannik Sinner in semifinale alle ATP Finals! Decisivo il set vinto da de Minaur su Fritz

è ufficialmente qualificato, per il secondo anno consecutivo, per le semifinali delle ATPdi Torino. La sentenza arriva, sostanzialmente, quando nel capoluogo piemontese si avvicinano le 15:00. In quel momento, infatti, l’australiano Alex devince il primo set contro l’USA Taylorper 7-5.Si tratta della dirimente decisiva, perché l’unica possibilità chenon entrasse inera legata a una vittoria diin due parziali e a una sconfitta diallo stesso modo questa sera con il russo Daniil Medvedev, ma con proporzioni tali da rendere sfavorevole il quoziente game.LIVE-De5-7, ATP2024 in DIRETTA: l’aussie vince il 1° set,è in!Ora, invece, nessun pensiero in questo senso per il numero 1 del mondo, che con il russo giocherà ora per arrivare primo oppure secondo nel girone intitolato a Ilie Nastase.