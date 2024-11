Thesocialpost.it - Italia, è allarme povertà infantile: il rapporto di Save the Children

Un’impennata nei costi dei beni primari per l’infanzia e un aumento dellatra i minorini: questa è la realtà fotografata dalla XV edizione dell’Atlante dell’Infanzia (a rischio) pubblicato dathe. Il, intitolato Un due tre. stella. I primi anni di vita, evidenzia l’impatto drammatico dell’aumento dei prezzi sui bilanci delle famigliene, che fanno sempre più fatica a sostenere i costi della prima infanzia.Il Caro Vita Rende la Prima Infanzia Sempre più CostosaDal 2019 al 2023, i prezzi dei beni per la prima infanzia sono cresciuti del 19,1%, superando l’inflazione generale (16,2%). Latte, pappe e altri alimenti di prima necessità hanno subito rincari significativi, rendendo sempre più difficile per i genitorini garantire una nutrizione adeguata ai propri figli.