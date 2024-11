Incidente mortale a Cerveteri, la Procura indaga per fare luce sulla morte di Mario Pasquale Scannelli

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 novembre 2024- “Ladi Civitavecchia intendepienasul tragico, e ancora avvolto da molte ombre,occorso lo scorso 4 novembre 2024, verso le 18, in via Doganale, all’altezza del civico 131, ae costato la vita a, 68 anni, residente a Roma nel quartiere Tragliatella – secondo la ricostruzione fatta in un comunicato da Studio3A-Valore S.p.A. – la vittima, artigiano edile in pensione, è rimasto in panne per un’avaria con il suo furgone e ha accostato il più possibiledestra della carreggiata quand’è sopraggiunto dalle sue spalle, quindi nello stesso senso di marcia, con direzione Bracciano-Roma, un camion condotto da un 63enne, di Ladispoli, che ha tamponato il veicolo fermo, per cause che saranno oggetto dell’inchiesta della magistratura.