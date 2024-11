Ilgiorno.it - In un garage 900 profumi taroccati. Scatta il blitz, denunciati due stranieri

Due uomini, un marocchino di 29 anni e un egiziano di 37, entrambi con precedenti di polizia, sono stati individuati edai carabinieri per detenzione di prodotti contraffatti e ricettazione. In unriconducibile ai due nordafricani, infatti, i militari hanno trovato 900 flaconi di". Le boccette recavano il marchio, riprodotto ad arte ma in realtà falso, di alcune importanti aziende del settore della cosmesi e della profumeria di lusso. Ilto nel pomeriggio di martedì in via Martiri di Cefalonia. Ierano stati evidentemente pensati per essere rivenduti come "veri", sfruttando anche il passaparola e i circuiti del web. Tutto il materiale rinvenuto nel box, per un valore complessivo di 20mila euro, è stato posto sotto sequestro. I carabinieri sono riusciti a risalire ai dueanche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano indicato movimenti sospetti nell’area.