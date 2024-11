Gaeta.it - Il ruolo dell’omelia nell’era della comunicazione: La proposta di don Oronzo Marraffa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il volume “Omelia e Storytelling” del sacerdote don, con la prefazione di mons. Dario Edoardo Viganò, analizza l’importanzanel contesto liturgico moderno. Attraverso un approccio innovativo, il libro esplora come la narrazione possa rivitalizzare questo strumento dispirituale, a fronte delle sfide contemporanee che lo riguardano.L’importanzasecondo Papa FrancescoL’omelia è un tema cruciale nella vitaChiesa, come evidenziato da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium. Il Pontefice sottolinea che l’omelia dovrebbe essere un momento di intensa esperienza spirituale, in grado di rinfrescare e rinnovare la fede dei fedeli. Tuttavia, molti reclami sono stati espressi riguardo alla qualità di questo importante ministero.