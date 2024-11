Metropolitanmagazine.it - Il controllo del Congresso va ai repubblicani: cosa vuol dire avere avere la maggioranza alla Camera e al Senato?

Ora è ufficiale: dopo aver ottenuto lain, imantengono quella delladei rappresentanti. Donald Trump si assicura così ildell’interoper il suo secondo mandato. E’ quello che nel gergo politico di Washington viene indicato come «tripletta di governo», quando il partito del presidente controlla anche entrambe le camere del. Ihanno consolidato la loro presa sulladopo aver mantenuto alcuni seggi cruciali in Arizona e California e sconfitto i democratici in carica nei distretti chiave:fine si sono aggiudicati 218 seggi contro i 208 dei democratici. Alle elezioni del 5 novembre si votava anche per rinnovare tutti i 435 seggi della, come succede ogni due anni, e 34 dei 100 seggi del. La vittoria deialera considerata sicura ed è stata confermata piuttosto rapidamente, mentrela situazione è rimasta in bilico per oltre una settimana a causa del conteggio a rilento in 16 distretti, di cui nove in California.