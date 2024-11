Gaeta.it - I 5 giocattoli anni 90 che hai in casa e che potrebbero valere una fortuna

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Forse sono lì sotto i tuoi occhi a prendere polvere e non sai che ci sono collezionisti che te li acquisterebbero a cifre altissimeL’incursione massiccia dei giochi virtuali ha letteralmente spodestato i cari e vecchi, con cui tantissimi bambini, oggi adulti, hanno giocato per tanto tempo. I bambini di oggi hanno un approccio diverso con i, perchè sono fortemente distratti dai colori e dal mondo sempre acceso e interattivo degli schermi dei tablet e dei telefonini.Si può tranquillamente dire che gliNovanta, sono stati gli ultimigloriosi di questi affascianti oggetti dell’infanzia. Del resto l’ultimo decennio del secolo scorso è ormai il simbolo della fine di una vecchia era, alla quale ormai i Millennials e non solo, pensano con ricordi nostalgici, disorientati a volte, dagli interessi dei loro figli, così diversi da quelli che avevano loro.