Grande Fratello un’ex tentatrice smaschera Giovanni De Rosa e il flirt con Federica Petagna | Frequentava lei e scriveva a me!

Nelle ultime ore è emerso un ulteriore retroscena sulla frequentazione tra, concorrente del, e l’ex tentatore di Temptation IslandDe.Com’è notoha partecipato al reality delle tentazioni insieme ad Alfonso D’Apice ma, durante la permanenza all’Is Morus Relais, la ragazza ha instaurato una intensa complicità con il single Stefano Tediosi. Proprio con quest’ultimoha avviato una conoscenza al termine della trasmissione ma, come emerso nella Casa più spiata d’Italia (dove al momento si trovano i tre ex protagonisti di Temptation Island),avrebbe avuto uncon un altro ex tentatore, ovvero.Dopo che, nel corso dell’ultima puntata del, Stefano ha fatto il nome di, quest’ultimo ha voluto raccontare la sua versione dei fatti (clicca QUI per leggere le sue dichiarazioni).