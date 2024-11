Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 novembre 2024

di, 14Questa sera, giovedì 14, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervisterà l’imprenditore Flavio Briatore. Al centro della puntata, le tensioni tra Governo e magistratura dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma che ha sospeso il provvedimento di convalida per il trattenimento dei sette migranti nel centro in Albania. Si inserisce nella polemica anche Elon Musk che, tramite i social, scrive che i giudici intervenuti sulla questione “devono andarsene”.