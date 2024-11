Biccy.it - De Martino, cosa si sussurra su di lui nei corridoi della Rai

Tra i veri protagonistinuova stagione televisiva c’è senza ombra dubbio Stefano De, Affari Tuoi da settembre sta ottenendo ottimi risultati, il pubblico apprezza e anche molti giornalisti e critici – che all’inizio erano scettici – si sono ricreduti. Il conduttore piace e convince e come ogni personaggio di spicco che si rispetti anche lui è stato imitato, in questo caso dal bravo Luigi Esposito, che a Gialappa’s Show ha portato uno Stefano decisamente pavone, sicuro di sé e con un posteriore in vista.Queste sono solo alcune delle battute di Luigi: “Non cominciamo a dire che sono il nuovo Renzo Arbore. Io non sono il nuovo Renzo Arbore, ma è Renzo Arbore che è il vecchio Stefano”. “Non mi chiedete di condurre Sanremo per favore, perché me lo chiedono tutti”. “Finalmente, ma non siete contenti che sono a a Rai8? Un numero prima di Amadeus”.