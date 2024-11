Quotidiano.net - Confindustria e Museimpresa, parte la settimana della cultura

Si apre oggi la ventitreesimad'Impresa: rassegna promossa da, dal 14 al 28 novembre, con in programma oltre 100 eventi in tutta Italia. "Un ricco e articolato programma di iniziative - evidenzia una nota - per scoprire l'immenso patrimoniole custodito all'interno di grandi, medie e piccole imprese italiane. Il tema di quest'anno 'Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte eper il rilancio dell'impresa', mette in evidenza il ruolo delle imprese italiane, non solo motori economici, ma anche soggetti sociali eli, protagonisti delle trasformazioni dettate dalla digital economy e dall'Intelligenza Artificiale. Con una capacità, tutta italiana, di tenere insieme la consapevolezza delle proprie radici storiche con una forte inclinazione all'innovazione, nel senso più ampio del termine.