Come preparare la nostra auto per il maltempo

Sebbene il veicolo debba essere manutenuto e tenuto in buone condizioni durante tutto l’anno, con l’arrivo dell’autunno il clima peggiora: piove, le temperature si abbassano, può esserci ghiaccio sulle strade, neve e nebbia, è importante quindial meglio la.E’ consigliabile controllare una serie di sistemi dell’vettura fondamentali per la sicurezza. Inoltre, se i veicoli non sono parcheggiati in garage durante la notte, è opportuno avere una serie di accortezze per evitare problemi il giorno successivo.Courtesy of Press OfficeI consigli peral meglio l’in caso diGli esperti di Parclick, l’app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, ci offrono dieci consigli pratici perlaad affrontare i possibili effetti avversi ed i guasti più comuni di questa stagione.