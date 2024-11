Gaeta.it - Chieti: Tavolo di confronto sulla scuola dopo la delocalizzazione per dissesto idrogeologico

Facebook WhatsAppTwitter Oggi, a, si è svolto un incontro cruciale per affrontare la questione delladelle scuole a causa del rischio di. Il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino hanno partecipato a un incontro con la dirigente scolastica Simona Di Salvatore e rappresentanti delle famiglie, docenti e personale Ata. Questo incontro segna un passo importante per il ripristino dei servizi educativi nel quartiere di Santa Maria.L’importanza deldiL’incontro di oggi ha avuto come obiettivo principale quello di discutere le soluzioni da adottarel’ordine didelle scuole Vicentini della Porta, Corradi e via Arenazze. Questi provvedimenti, causati dal, sono stati presi per garantire la sicurezza dei bambini e dei residenti.